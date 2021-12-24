Hakkari’de 196 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 196 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde kar yağışı ve akabinde fırtına belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, Hakkari merkezde 15 köy ve 26 mezra, Çukurca’da 4 köy ve 9 mezra, Şemdinli’de 11 köy ve 60 mezra ile Yüksekova ilçesinde 22 köy ve 49 mezra yolunun ulaşıma kapandığını duyurdu.