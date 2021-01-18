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Hakkari’de 195 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 195 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
HAKKARİ 18.01.2021, 09:51
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Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 195 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Hakkari’de akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Saat 08.30 itibariyle Hakkari merkezde 20 köy ve 41 mezra, Yüksekova’da ise 56 köy ve 78 mezra yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların yeniden açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulduğu bin 800 rakımlı Şivekür Tepesi’nde ise il özel idaresi karla mücadele ekibi iki koldan çalışma başlattı. Yüksek rakımlı yolda kalan bazı araçlar ise il özel idaresi iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.
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