banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lezzeti küflendikçe artıyor
Lezzeti küflendikçe artıyor
90’ları günümüze taşıyan bakkal
90’ları günümüze taşıyan bakkal
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak

Hakkari’de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Hakkari’de ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle bir program düzenlendi.

HAKKARİ 19.09.2021, 11:13
Hakkari’de 19 Eylül Gaziler Günü Kutlandı

Hakkari’de ’19 Eylül Gaziler Günü’ münasebetiyle bir program düzenlendi.

Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Garnizon Komutanı Yüksekova 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkâri İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

Garnizon komutanlığı tarafından belirlenen personelin günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından program sona erdi. Vali Akbıyık ve beraberindekiler gazi ve aileleri ile yakında ilgilenerek gaziler günün gününü kutlayıp birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Programa, Vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Tevfik Kumbasar, Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sefa Karadeniz , Durankaya Belde Başkanı İsmail Demirci, şehit aileleri, gazi ve gazi aileleri, siyasi parti temsilcileri ve bazı kurum amirleri katıldı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Rizespor 5 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Kocaelispor 5 7
9. Boluspor 4 6
10. Samsunspor 4 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 5 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 4 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 5 11
2. Real Madrid 4 10
3. Valencia 4 10
4. Athletic Bilbao 5 9
5. Real Sociedad 4 9
6. Osasuna 5 8
7. Sevilla 3 7
8. Rayo Vallecano 5 7
9. Barcelona 3 7
10. Mallorca 4 7
11. Elche 5 6
12. Real Betis 4 5
13. Cádiz 5 5
14. Levante 5 4
15. Villarreal 3 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0