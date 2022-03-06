Hakkari’de 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de kar ve tipi nedeniyle 15 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı onlarca köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açıldığı Hakkari’de, hale kapalı olan 2 köy ve 13 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü yetkilileri, etkisini sürdürün kar yağışı sonucu Hakkari merkeze bağlı 1 köy ve 3 mezra, Şemdinli’de 5 mezra, Yüksekova ilçesinde 1 köy ve 5 mezra olmak üzere 15 yerleşim yerinin kapandığını ifade ederek, ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.