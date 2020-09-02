Hakkari’de 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
HAKKARİ VE YÜKSEKOVA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN 2 AYRI OPERASYONDA 14 KİLO 260 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ DE GÖZALTINA ALINDI
Hakkari ve Yüksekova ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı operasyonda 14 kilo 260 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Hakkari-Çukurca yolu üzerinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın stepne kısmına zulalanmış vaziyette 11 kilo 160 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olay ile ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.
Öte yandan ekipler aynı gün Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde 3 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. Her iki konu hakkında soruşturma devam ediyor.
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