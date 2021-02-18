Hakkari’de 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle 127 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, onlarca köy ve mezra yolunun kapanmasına neden oldu. Hakkari merkeze bağlı 13 köy ve 35 mezra ile Yüksekova ilçesindeki 27 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolların yeniden ulaşıma açılması için il özel idaresi karla mücadele ekibi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.