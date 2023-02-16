Hakkari’de 113 iş makinesiyle yollar tek tek açıldı

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi ulaşıma kapanan 267 köy ve mezra yolunu 113 iş makinesi ve 135 personelle yeniden ulaşıma açtı.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yaklaşık bir haftalık geceli gündüzlü çalışma sonucunda 267 köy ve mezra yolunu yeniden ulaşıma açtı. 113 iş makinesi ve 135 personelle yürütülen çalışmalarda zorlu doğa şartlarına meydan okuyan karla mücadele ekibi, yolların yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte genişletme çalışmalarına ağırlık verdi.