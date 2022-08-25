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Hakkari’de 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari’de bir araçta yapılan aramada 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
HAKKARİ 25.08.2022, 11:06
Hakkari’de bir araçta yapılan aramada 100 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde;
24 Ağustos 2022 günü ilimizde tespiti yapılan bir araçta 100 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiştir" denildi.
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