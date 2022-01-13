Hakkari’de 100 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari’nin Derecik ilçesinde icra edilen operasyonda 6 adet çuval içerisinde 100 adet tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “İlimiz Derecik ilçesi Güney Mahallesi kırsal alanında icra edilen operasyonda, 6 adet çuval içerisinde 100 adet tek kırma av tüfeği ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.