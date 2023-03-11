Hakkari zabıtasından fahiş fiyattan satılan simitte müdahale

Hakkari Belediyesi ekipleri, gelen ihbar üzerine pastanelere yönelik yaptığı gece denetiminde bulunarak fahiş fiyattan simit sattıkları tespit edilen iki işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bazı vatandaşlar baz pastanelerin piyasanın üstünde fahiş fiyattan sitim satışı yaptıkları ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü zabıta ekipleri harekete geçti. Piyasada bazı işletmelerin 5 TL’den satılan simitleri 7 TL’den sattıkları tespit edilen 2 işletme denetlendi. Zabıta ekiplerinin uyarısını dikkate almayan 2 işletmeye cezai işlem uygulandı. Pastane işletmelerindeki yüksek fiyatlara tepki gösteren vatandaşlar, büyük şehirlerde olmayan yüksek fiyatların Hakkari’de uygulandığını belirterek, gerekirse bu işletmelerin mühürlenmesi talebinde bulundular.