Hakkari Valisi belediye çalışanları ile iftarda bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye personeli ve protokol üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Belediye tarafından Öğretmenler Evinde verilen iftar yemeğine Vali Yardımcıları Mustafa Emre Kılıç, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Talha Battal, Murat Yayabaşı, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve belediye personeli katıldı. Yapılan duaların ardından konuşan Vali İdris Akbıyık, fedakarca çalışan belediye personeli ile birlikte çok iyi işler yaptıklarını söyledi.

Yemekte bir konuşma yapan Vali Akbıyık, "Hakkari’de büyük değişim ve dönüşüm yaşanıyor. Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yol asfaltlanması, toplu taşıma ve birçok alanda güzel işler yaptık. Hakkari hizmetlerin en iyisini almaya devam ediyor. Daha huzurlu ve daha mutlu bir Hakkari için elimizde geleni yapmaya devam ediyoruz. Hakkari hizmetin en iyisine layıktır" dedi.