Hakkari Valisi Akbıyık’a pankartlı teşekkür

Hakkari’nin Medrese Mahallesi sakinleri, astıkları afiş ile Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

Medrese Mahallesi Muhtarı Cabbar Aydın, altyapıdan üstyapıya kadar mahallelerine her türlü hizmeti getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür ederek, “Valimiz göreve başladığı günden beridir muhtar ve mahalle sakinleri ile iç içe. Mahallenin sorunlarını yerinde dinledi ve olan sorunları çözdü. Mahallemiz 700 hanelik olup yaklaşık 5 bin nüfusu bulunmaktadır. Mahallemize asfalt, doğalgaz, park ve bahçeler gibi hizmetler yapıldı. Mahalle sakinleri olarak bir araya gelip bir teşekkür pankartı asma kararı aldık. Valimize teşekkür amaçlı 5 metrelik pankartı mahallenin meydanına astık" dedi.