Hakkari Valisi Akbıyık’a fotoğraflı pankartlı teşekkür

Hakkari’nin Sümbül Mahallesi Tekser semti sakinleri astıkları afiş ile Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’a teşekkür etti.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Tekser semti sakinleri üzerinde fotoğraf ve yazıların bulunduğu 7 metre uzunluğundaki afişi semtin en işlek caddesine asarak, "Sayın İdris Akbıyık, Vali ve Belediye Başkan Vekili Tekser Semtimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz Tekser semti sakinleri" ifadelerine yer verdiler.

Tekser semti sakinleri, "Altyapıdan üstyapıya kadar mahallemize her türlü hizmeti getiren Valimiz İdris Akbıyık’a teşekkür ederiz. Valimiz göreve başladığı günden beridir muhtar ve mahalle sakinleri ile iç içe. Mahallenin sorunlarını yerinde dinledi ve olan sorunları çözdü. Mahalle sakinleri olarak ta bir araya gelip bir teşekkür pankartı asma kararı aldık. Valimize teşekkür amaçlı 7 metrelik pankartı mahallenin meydanına astık" şeklinde konuştular.