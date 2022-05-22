Hakkari Valisi Akbıyık sınırda ziyaretlerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçe ziyaretlerine devam eden Vali Akbıyık, Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir, 34.Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Albay Ziya Çubuk ve Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya tarafından karşılandı. Burada ilçe koordinasyon ve muhtarlar toplantısına katılan Vali Akbıyık, ilçede yapılan yatırımlar ve yapılması planlanan hizmetler değerlendirildi, muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Vali Akbıyık daha sonra İl Özel İdaresi desteği ile kurulan seralarda inceleyen Vali Akbıyık, sebze üretimine başlayan seralar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Şemdinli-Derecik karayolunda bulunan Ortaklar Jandarma Yol Kontrol Noktasındaki kahraman jandarma birliğini de ziyaret eden Vali Akbıyık ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar köyünü sakinleri ile bir araya gelerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Yaylapınar köyünde yapımı devam eden camide incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, caminin bitirilerek ibadete açılması için ilgililere gereken desteğin verilmesi talimatını verdi. Şemdinli ilçesine geçen Vali Akbıyık, ilçe esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret edip vatandaşlarla çay içip sohbet etti.