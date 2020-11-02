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Hakkari Valiliğinden ‘öldürme’ iddialarına yalanlama

HAKKARİ VALİLİĞİ, ESENDERE BELDESİNDE “BİR KİŞİNİN EVİNDE ASKERLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ” ŞEKLİNDEKİ İDDİALARI YALANLADI.

HAKKARİ 02.11.2020, 13:29
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Hakkari Valiliğinden ‘öldürme’ iddialarına yalanlama

Hakkari Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan, Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde “bir kişinin evinde askerler tarafından öldürüldüğü” şeklindeki iddiaları yalanladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları tarafından, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde bir kişinin evinde askerler tarafından öldürüldüğü şeklinde asılsız haberler yapıldığı belirtilerek, “Terörün finansmanı ve kaçakçılığın önlenmesi amacıyla İran sınırına yaklaşık 7 kilometre mesafede PKK/KCK terör örgütü mensuplarının geçiş güzergahı üzerinde yürütülen planlı operasyon faaliyeti sırasında karşılaşılan gruba yönelik yapılan tüm dur ihtarlarına uyulmaması ve gece karanlığından yararlanarak kaçmaya başlanılması üzerine ilgili mevzuat çerçevesinde güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunulmuş olup olay yerinde yapılan incelemede yaklaşık 10 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay yerinde yapılan arama tarama faaliyetinde daha önceden ‘uyuşturucu/uyarıcı madde imalatı ve ticareti’ suçundan kaydı bulunan Ş.D.’nin hayatını kaybettiği görülmüş olup, konuyla ilgili olarak gerekli soruşturmalar devam etmektedir" denildi.

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