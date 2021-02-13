Hakkari valiliği sevindirmeye devam ediyor

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatı üzerine Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ketin değişik mahallelerdeki dar gelirli aileleri ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda Vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum amirlerinin şehit, gazi ve dar gelirli ailelere yönelik ziyaretler düzenli bir şekilde devam ediyor.

Hakkari Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu ve Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet edip sorun ve sıkıntılarını yerinde dinlediler. Ailelerle yakından ilgilenen Gölbaşı, Vali İdris Akbıyık’ın selamlarını iletti. Yanına gelen çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye eden Vali Yardımcısı Gölbaşı çocukları sevindirdi.

Valilik ekibi beraberindeki götürdüğü giyim ve gıda kolisi yardımları da ailelere teslim etti.