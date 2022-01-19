Hakkari-Şırnak karayolu ulaşıma kapatıldı

Hakkari-Şırnak karayolu çığ düşme riskine karşı güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Onlarca köy ve mezra yolunun kapandığı okulların bir gün süreyle tatil edildiği Hakkari ve ilçelerinde karla mücadele ekipleri çalışmalarını olumsuz hava şartlarına rağmen sürdürüyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Çukurca yolunda 10 araç , 20 personel ile geceli ve gündüzlü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Çukurca karayolunun değişik noktalarına çığ ve kaya parçaları düşmesi ihbarına alan ekipleri hemen bölgeye hareket etti.

Çukurca istikametinden Hakkari istikametine kadar olan yolu çığ ve kaya parçalarından temizleyen karayolları ekipleri yer yer büyük tehlikeler atlattı. Olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, sürücülere çağrıda bulunarak gerekmedikçe gece yola çıkılmamaları uyarısında bulundu.