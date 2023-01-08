Hakkari polisinin yaptığı etkinlikler göz kamaştırıyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, normal görevlerinin yanında eğitime verdikleri destekle büyük beğeni topluyor.

Hakkari İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar’ın talimatları doğrultusunda Hakkari polisi sevindirmeye devam ediyor. Hakkari merkez, ilçe, belde, köy ve mezralarda eğitime ve ihtiyaç sahibi ailelere verilen desteklerle yöre halkının sevgisini kazanan Hakkari polisi faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Yardım çalışması ile polis-halk kaynaşmasının yaşandığı Hakkari’de, polisin başlattığı sosyal faaliyetler vatandaşları memnun etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendirme çalışmaları ise devam ediyor.

Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp, üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileterek çözümünde de görev alıyorlar. Hakkari polisi bu defa da il merkezindeki çeşitli yaşlardaki öğrencilerle yemek programı ve kitap okuma etkinliği düzenledi. Polisevini ilk defa görme fırsatı bulan bazı çocukların mutlulukları ise gözlerinden okundu. Hakkari polisi programlı bir şekilde eğitime olan desteğini, etkinliklerini ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımlarını sürdürüyor.