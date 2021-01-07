Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, valiliğin almış olduğu tedbirler kapsamında korona virüs denetimlerini sürdürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren aldığı yoğun güvenlik önlemleri ile adından söz ettiren Hakkari polisi tedbirleri elden bırakmıyor. Salgınla mücadele çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından genelgelerle alınan tedbirlerin kontrolü Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hiç aksatılmadan yürütülüyor.

Sosyal mesafeye uyulup sürekli maske takılmasını isteyen Hakkari polisi, “Dışarıda risk alıp eve taşımayın” uyarısında bulundu.