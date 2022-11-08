Hakkari polisi, öğrencilerle animasyon film izledi

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerle animasyon film izledi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda öğrenim gören 44 öğrenciyi, okullarından alınarak getirildikleri Atatürk Kültür Merkezinde animasyon film izledi.

Emniyet Müdür Yardımcısı Fatih Ünsal da öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla beraber film izledi. Sevinçleri gözlerinde okunan öğrenciler, kendilerini için güzel bir etkinlik yapan Hakkari polisine teşekkür ettiler.