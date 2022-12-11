Hakkari polisi ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Çukurca ilçesinden hayırsever bir iş adamının gönderdiği et ve giyim malzemeleri Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Hakkari merkez başta olmak üzere ilçe, belde ve köylerde eğitime olan destekleri başta olmak üzere ihtiyaç aileleri de sevindirmeye devam eden Hakkari polisi, bu defa da ailelere et ve giyim malzemesi dağıttı. Adının açıklanmasını istemeyen Çukurcalı hayırsever iş adamı tarafından gönderilen kırmızı et ve giysi yardımları, polis ekiplerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Gıda kolilerinin de yolda olduğu ve daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı bildirildi.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise “Biz Bize Yeteriz” vurgusu yapıldı.