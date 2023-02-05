Hakkari polisi dolandırıcılık konusunda uyardı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri esnafı ziyaret ederek, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi.

Eğitime ve ihtiyaç sahibi ailelere olan desteği ile adında sıkça söz ettiren Hakkari polisi, bu defa esnafı iş yerlerinde ziyaret etti. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hakkari esnafını ziyaret eden Hakkari polisi, bir süre sohbet etti. Hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirme yaparak broşür dağıtan Hakkari polisi, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.