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Hakkari okular bölgesi suya kavuşuyor
Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzan Mahallesi okullar bölgesi içme suyuna kavuşturuluyor.
HAKKARİ 24.12.2020, 16:16
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Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Merzan Mahallesi okullar bölgesi içme suyuna kavuşturuluyor.Zor kış koşullarında Hakkari halkının sağlıklı su alması için geceli gündüzlü çalışmalarını sürdüren Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon işleri Müdürlüğü su arızası, kanalizasyon birimi, klor birimi, su dağıtım ekibi ve sondaj birimiyle 5 ayrı birimiyle 24 saat hizmet veriyor. Özellikle yeni yapacak olan projelerle Hakkari halkının ihtiyaçlarına hizmet vermeyen devam eden Hakkari Belediyesi, yıllardır su sıkıntısı çeken Merzan Mahallesi okullar bölgesinin içme suyu sıkıntını gidererek bölgeye sondaj suyu vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Dondurucu soğuk havaya rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, yer yer ateş yakarak ısınmaya çalıştılar.
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