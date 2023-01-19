Hakkari Müftülüğünden öğrencilere çorba ikramı

Hakkari İl Müftülüğü öncülüğünde Hakkari Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıldı.

“Çorba ve dua bizden, başarı sizden” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı İsmail Fakirullahoğlu, öğrencilere sıcak çorba dağıttı. Etkinlikle alakalı açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Fakirullahoğlu, “Öğrencilerimiz geleceğimizdir. Onların başarısı bizim ve ülkemizin başarısıdır. Onlara ne kadar sahip çıkarsak, geleceğimizden o kadar emin olabiliriz. Sınav haftalarında sembolik de olsa yanlarında olmak istedik. Umarım öğrencilerimizin tamamı sınavlarında başarılı olur, gelecekte kendilerinden en yüksek verimi alabilecek duruma gelirler. Sınavlarda bütün öğrencilerimize başarılar diler, Yüce Allah’tan kendilerine yardımcı olmasını niyaz ediyorum" dedi.

Üniversite öğrencileri de duydukları memnuniyeti dile getirerek çorbanın yapımı ve dağıtımında görev yapanlara teşekkür etti.