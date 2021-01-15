Hakkari Mir Voleybol Takımı 3-1 yenildi

Hakkari Mir Gençlik Voleybol Spor Kulübü, evinde konuk ettiği Rize Güneysu Spor Kulübüne 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 6. Grup’ta mücadele eden Hakkari Mir Gençlik Voleybol Spor Kulübü, Rize Güneysu Spor Kulübü ile karşılaştı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait spor salonunda korona virüs nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakada, her iki takım maçı almak için kıyasıya mücadele etti.

Rize Güneysu Spor Kulübünün üstünlüğü ile devam eden müsabakada konuk takım 3 seti alarak Hakkari Mir Gençlik Voleybol Spor Kulübünü 3-1 mağlup etti.

Hakkari Mir Gençlik Voleybol Spor Kulübünün pazar günü Bitlis takımıyla karşılaşacağı öğrenildi.