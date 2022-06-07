Hakkari milli eğitim yöneticileri sahada

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum yöneticilerinden merkez ve ilçelerdeki okulları ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini yerinde incelemelerini istedi.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, öğretmen ve öğrencilerin son haftalardaki moral ve motivasyonlarını en üst seviyede tutmak amacıyla kurum yöneticilerinden, eş zamanlı olarak merkez ve ilçelerdeki okulları ziyaret ederek, eğitim faaliyetlerini yerinde incelemelerini istedi. Okulları ziyaret ederek özellikle okuma ve yazmaya geçen minik 1.sınıf öğrencileriyle yakından ilgilenen Müdür Gür ve yöneticileri, öğretmen odalarını da ziyaret ederek eğitim süreçleri ile ilgili görüş alış verişinde bulunuyor, gösterdikleri fedakârlıklar için yönetici ve öğretmenlere teşekkür ederek, onlara her türlü destekle yanlarında olduklarını hissettiriyor. İl Millî Eğitim Müdürü ile birlikte eş zamanlı olarak, il müdür yardımcıları, ilçe müdürleri ve şube müdürlerinden oluşan 27 yöneticinin, gruplara ayrılarak yürüttüğü okul ziyaretlerinde, yönetici ve öğretmenlerin moral ve motivasyonlarının en üst seviyede olduğunu gözlemlediler. Milli eğitim yöneticileri, sınav dönemine girildiği bu son haftalardan, eğitim- öğretimin son gününe kadar ziyaretlerini ciddiyetle sürdürecekleri belirtildi.