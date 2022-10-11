Hakkari kırsalındaki sığınakta mühimmat ele geçirildi

Hakkari kırsalında jandarma ekipleri tarafından icra edilen operasyonda tespit edilen sığınak içerisinde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 10 Ekim 2022 günü merkez kırsalında icra edilen operasyonda; sığınak içerisinde yapılan aramada; 1 adet RPG-7 Roketatar, 629 adet 14,5 mm çapında mühimmat, 7 adet savunma tipi el bombası, 4 adet taarruz tipi el bombası, 18 adet Roketatar sevk fişeği, 8 adet Antitank Roketatar mühimmatı ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor" denildi.