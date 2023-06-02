Hakkari kilimi coğrafi işaret tescil belgesi aldı

Her motifi ayrı bir anlam taşıyan Hakkari kilimi, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret belgesiyle tescillendi.

Hakkari Valiliğinin Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteğiyle Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edilen Hakkari kilimi ile birlikte kente ait coğrafi işaret tescil edilen ürün sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentin önemli kültürel değerlerinden olan el dokuması kilimlerin, renkli motif ve sembollerinin yöre kültürünü yansıttığı belirtildi. Geçmişten bugüne kadar yöredeki doğal ürünlerle dokunan ilin en önemli kültürel unsurlarından kilimlerin Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescilinin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Hakkari kilimi ve bu kilimlere işlenen canbezar, sehvani, gülsarya, herki, samari, luleper, simkubik, cilgul, gulhezar, halitbey, keskener, sine, gülçin, gülsivan, hevçeker motiflerinin Hakkari’ye özgü olduğu tescil edildi. Yönetim Kurulu Başkanlığını Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın yaptığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının desteği ile Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası adına tescil edilen kilimle kentteki tescilli ürün sayısı 9’a yükseldi" denildi.