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Hakkari itfaiyesi cadde ve sokakları yıkadı

HAKKARİ BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ CADDE VE SOKAKLARI TAZYİKLİ SUYLA YIKADI.

HAKKARİ 08.10.2020, 09:46
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Hakkari itfaiyesi cadde ve sokakları yıkadı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadı.

Kentin değişik noktalarını tazyikli suyla yıkayan itfaiye ekibi çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Çarşı merkez ve Gazi Mahallesinin caddelerini tazyikli suyla yıkayan ekipler mahalle sakinlerinden tam not aldı.

Belediye ekiplerinin düzenli bir şekilde cadde ve sokakları yıkadığını belirten vatandaşlar, bu duyarlılıktan dolayı belediye ye teşekkür ettiler.

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