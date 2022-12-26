Hakkari İl Özel İdaresi’nden hizmet atağı

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, mesai gözetmeksizin hafta içi ve hafta sonu yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor.

İl Özel İdaresi 2019-2022 yılında 3 bin 590 istinat ve taş duvar ve 46 adet menfez köprü hizmete sundu. Yol güzergahlarımızda yaptığı sanat yapıları ile yollar trafiği daha güvenli hale getirdi. Su geçiş yapıları ile yolları sel ve su baskınlarından koruyarak ulaşım rahata kavuşturuldu. Hakkari merkez Işık köyünde yüksek eğimli olan ve ulaşımı engelleyen yaklaşık bin metrelik mahalle yolunda güzergah değişikliği ve stabilize çalışması tamamlandı. Bay Köyü yayla yolu yapım çalışmaları startı verildi. Yüksekova, Kadıköy Mamak mezrası ile Beşbulak Köyü ve Dedeler köyü, Serindere köyü Yukarı Güveç mezrasında yol stabilize çalışmaları tamamladı. Köy ve mezra yollarında kış hazırlıkları ise devam ediyor. Şemdinli ilçesi Konur Köyünde bin 100 metre arazi yolu ve bin 500 metre sulama kanalı çalışmaları tamamladı. Tekeli Köyü Tanyolu mezrası yol onarım ve stabilize çalışmaları yapıldı. İl Özel İdaresi yetkilileri, mesai gözetmeksizin hafta içi ve hafta sonu yoğun bir şekilde çalışan personele teşekkür ederek, Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirttiler.