Hakkari İl Özel İdaresi; karla mücadele çalışması başlattı

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, iki gündür etkili olan kar yağışıyla kapanan 69 köy ile 178 mezra yolunu, ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Hakkari’de iki gündür aralıksız süren kar yağışı nedeniyle merkezde 25 köy 64 mezra, Yüksekova ilçesinde 26 köy 49 mezra, Şemdinli de ise 18 köy 65 mezraya ulaşım sağlanamıyordu. Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, il genelinde kapanan köy ile mezra yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Otluca köyü ile Kayak Merkezinde sabahın erken saatlerinde çalışma başlatan ekipler, adeta doğa şartlarına meydan okuyarak kapanan yolları açıp köye ulaştı. Rüzgarın da etkisiyle kar kalınlığının bir metreyi bulduğu tugay ve Otluca yolunda iş makineleri güçlükle ilerleyebildi. Etkili olan kar yağışı nedeniyle iki gündü köyde mahsur kaldıklarını ifade eden köy sakinlerinden Süleyman Selçuk, "Köyde küçükbaş hayvan besiciliği yapıyorum. Kar yağışı nedeniyle yollarımız kapandı. Sis ve fırtına yüzünden hayvanlarımıza da zor şartlarda ulaşıyoruz. Sağolsun İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarımızı ulaşıma açtı” dedi.