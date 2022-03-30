Hakkari İl Müftüsü Fakirullahoğlu Derecik’te

Hakkari İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu çeşitli temaslarla bulunmak üzere Irak Sınırında bulunan Derecik ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İlçede ziyaretlerde bulunan Müftü Fakirullahoğlu, Müftü Vekili Serdar Kılıç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Derecik Merkez Ulu Camisinde din görevlileri ile bir araya gelen Fakirullahoğlu, Ramazan ayının manevi havasının ilçede hakim olması için ellerinden gelen gayreti göstermelerini istedi. Akabinde mahalle ve köy muhtarları bir araya gelerek ilçede yapılan din hizmetleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Fakirullahoğlu yapılan hizmetlerde kalitenin daha da yükselmesi yönünde gayret göstereceklerini belirtti.

İlçede inşaatı devam eden cami ve Kur’an kurslarında incelemelerde bulunan Müftü Fakirullahoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müftü Fakirullahoğlu, İlçe Kaymakamı Ahmet Özdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tekelier’i makamında ziyaret ettikten sonra kanaat önderi gazi ve şehit yakınlarını da evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Fakirullahoğlu, Umurlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileriyle yaptığı sohbetin ardından Mevlana Halid Yatılı Erkek Kur’an Kursunda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Kursta öğrencilere hitap eden Müftü Fakirullahoğlu, ilçedeki programını tamamlayarak il merkezine döndü.