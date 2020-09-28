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Hakkari güreşçiler milli takım kampına çağrıldı

HAKKARİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI HAKKARİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜNDE FAAL OLARAK ÇALIŞAN KADIN SPORCULARDAN EYLEM GÖK VE EVİN DUMAN TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU TARAFINDAN 29 EYLÜL-12 EKİM TARİHLERİ ARASINDA İZMİR’DE YAPILACAK OLAN GENÇ KADINLAR GÜREŞ MİLLİ TAKIM HAZIRLIK KAMPINA ÇAĞRILDI.

HAKKARİ 28.09.2020, 12:10
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Hakkari güreşçiler milli takım kampına çağrıldı

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki kadın sporculardan Eylem Gök ve Evin Duman Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 29 Eylül-12 Ekim Tarihleri arasında İzmir’de yapılacak olan Genç Kadınlar Güreş Milli Takım Hazırlık Kampına çağrıldı.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, antrenör arkadaşları ve sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. Yıldırım, "Türkiye’ye model olacak merkezde hedefimiz milli takımlara daha fazla sporcu kazandırmaktır. Hedefimiz elit sporcular yetiştirmek, şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" dedi.

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