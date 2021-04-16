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Hakkari Emniyet Müdürü Pınar göreve başladı

HAKKARİ (İHA) – Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Okulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğündeki görevine başladı.

HAKKARİ 16.04.2021, 15:23
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Hakkari Emniyet Müdürü Pınar göreve başladı

HAKKARİ (İHA) – Ankara Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Okulu Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğündeki görevine başladı.

Helikopterle Fatih Kışlasına inen Emniyet Müdürü Pınar, burada Hakkari İl Emniyet Müdürüyken Van’a atanan Atanur Aydın tarafından karşılandı. Daha sonra Hakkari Emniyet Müdürlüğüne gelen Müdür Pınar, burada polis merasim birliği tarafından karışılandı. Personelle tek tek selamlaşan ve dualar eşliğinde yapılan kurban kesiminin ardından Müdür Pınar, şeref defterini imzalayarak makama geçti.

Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Müdür Pınar, Hakkari’ye atandığı için mutlu olduğunu söyledi.
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