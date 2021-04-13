Hakkari Emniyet Müdürlüğünden spor kulüplerine malzeme desteği

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bilgilendirme ve önleme faaliyetleri (BÖF) kapsamında uygulanan "Sen gençsin, güç sensin" ve "Saklı kalan gülüşler" projeleri çerçevesinde, bünyesinde kadın ve erkek futbol ile atletizm takımları olan Hakkarigücü Futbol Kulübü için çeşitli malzemeler temin etti. Malzeme dağıtımı dolayısıyla Merzan Futbol Sahası’nda düzenlenen programda İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kulübün Başkan Vekili Cemile Timur ve sporcularla bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Sporculara malzemelerini teslim eden Aydın, amaçlarının kentteki sportif faaliyetlerin yaygınlaşması olduğunu belirtti.

Timur da desteklerinden dolayı Aydın’a teşekkür etti.