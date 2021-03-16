Hakkari eğitimde Avrupa’ya açılıyor

Hakkari İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, Vali İdris Akbıyık’ın himayelerinde başlatılan eğitim seferberliğinin her alanda olduğu gibi Avrupa Birliği projelerinde de etkisini gösterdiğini söyledi.

Akreditasyon belgesi hakkında bilgi aktaran Müdür Gür, ülke genelindeki mesleki eğitim alanında akreditasyon belgesi alan 47 il müdürlüğünden biri olduklarını belirterek, “Müdürlüğümüz tarafından önümüzdeki bu süreçte öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik dil eğitimi çalışmaları ve uluslararası değişim programları planlandığı şekilde yürütülecektir. Bu akreditasyon programı kapsamında, ilimizde yer alan sanayi kuruluşları ve diğer kamu kuruluşları ile birlikte çalışmalar gerçekleştirilecektir. İlimizin tarım, motor, ticaret ve inşaat alanındaki çalışmaları, uluslararası kapsamda desteklenecek ve mesleki eğitim alanında dünyanın farklı ülkelerinde yer alan uzman firmalarla işbirliğine gidilecektir. Dil eğitimi süreçleri ile öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin dünyanın herhangi bir ülkesinde alacakları her türlü eğitim öğretim etkinlikleri bu akreditasyon programı çerçevesinde, AB tarafından finanse edilecektir. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitim alanında ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için kararlılık ve heyecanla çalışmaktadır. 2021-2027 yıllarını kapsayan akreditasyon programında, pek çok alanda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik uluslararası etkinlikler gerçekleştirilecektir. Öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerimiz bu sayede eğitim programları ile yurtdışına gidebilecek, dil eğitimleri alabilecek, aynı zamanda yurtdışında staj yapabilecekler. Bu program, öğrencilerimizin keşfedilecek, öğrenilecek, paylaşılacak daha büyük bir dünya olduğunu anlamaları yolunda, özgüven kazanmalarında ve kendilerini geliştirmelerinde büyük bir mihenk taşı olacak. Eğitimin Avrupa’ya açılan kapısı Erasmus, ilimize hayırlı olsun. Emeği geçenleri tebrik ederim" şeklinde konuştu.