Hakkari Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı düzenlendi.

Hastane olay yeri yönetim ekibi, AFAD, polis, UMKE, 112 Acil Sağlık ve Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile gönüllülerin katıldığı tatbikatta, senaryo gereği hastanenin bir noktasında yangın çıktı. Mahsur kalanların olduğu ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, hastaları güvenli şekilde tahliye etti. Yangını kontrol altına alan itfaiye görevlileri, mahsur kalanları itfaiye aracının merdiveni yardımıyla kurtardı. Mahsur kalanlar, AFAD ve UMKE ekiplerince sedyeyle alınarak ambulansa taşındı.

Gerçeğini aratmayan tatbikat izleyenlerden alkış aldı. Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Uğur Can Kara, emeği geçenlere teşekkür etti.