Hakkari-Çukurca yolu yarın 3 saat 20 dakika ulaşıma kapatılacak

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde yapılan ’4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali’ çerçevesinde yapılacak olan bisiklet yarışı nedeniyle Hakkari-Çukurca yolu trafiğe kapatılacak.

Konu ile ilgili Çukurca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Haran 2022 Cumartesi günü Çukurca’nın Köprü Jandarma Kontro Noktası’ndan Hakkari iline gidiş-geliş sabah 07:40 ile 11:00 arası araç trafiğine kapalı olacağı belirtildi.

’4. Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali’ çerçevesinde yapılacak olan bisiklet yarışı nedeniyle Hakkari-Çukurca yolu 3 saat 20 dakika trafiğe kapatılacak.