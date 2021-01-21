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Hakkari-Çukurca kara yoluna kaya düştü
Hakkari-Çukurca kara yoluna dev kayalar düştü.
HAKKARİ 21.01.2021, 10:45
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Hakkari-Çukurca kara yoluna dev kayalar düştü.Kara yolu üzerindeki Köprülü köyündeki Başak Şen Çeşmesi yakınlarına, sabah saatlerinde dağlardan kopan dev kayalar düştü. Can ve mal kaybı yaşanmazken, kara yolunda o sırada hiçbir aracın geçmemesi olası bir faciayı önledi. Yolda geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, karayolları ekipleri ise dev kayaları yoldan temizleme çalışması başlattı.