banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Futbolcu kızlar Uşak’ın gururu oldu
Jean Kouassi’ye tepki
Jean Kouassi’ye tepki
Elazığ’da korkutan deprem!
Elazığ’da korkutan deprem!
Enflasyon sakatatı etkilemedi
Enflasyon sakatatı etkilemedi

Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından caddeler tazyikli suyla yıkandı.

HAKKARİ 17.08.2022, 18:18
Hakkari caddeleri tazyikli suyla yıkandı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından caddeler tazyikli suyla yıkandı.

Sıcakların her geçen gün arttığı Hakkari’de, araçların geride bıraktığı tozdan vatandaşların rahatsız olmaması için belediye ekipleri harekete geçti. İtfaiye ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde kentin birçok noktasını tazyikli suyla yıkadı.

Devlet Hastanesi yolu, Diş Sağlığı Merkezi önü ve taksi durakları tazyikli suyla yıkandı.

Yorumlar (0)
28°
açık