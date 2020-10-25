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Hakkari caddeleri pırıl pırıl
HAKKARİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÇARŞI MERKEZİ TAZYİKLİ SUYLA YIKANDI.
HAKKARİ 25.10.2020, 10:09
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Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çarşı merkezi tazyikli suyla yıkandı.
Dekoratif ve özel aydınlatmalı korkuluklar, desenli yürüyüş yolları, prestij caddeler, yeşillendirme çalışmaları ve devam eden asfalt çalışmalarıyla kent merkezi güzel bir görünüme kavuşan Hakkari, gün geçtikçe güzelleşiyor. Sabah saatlerinde 4 ayrı noktadan çalışma başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğü ekipleri; cadde, sokak ve kaldırımları tazyikli suyla yıkadı. Cadde ve kaldırımların yanı sıra esnafın kepenklerini de tazyikli suyla yıkayan itfaiye ekibi, yaptığı çalışmalarla hem vatandaştan hem de esnaftan tam not aldı.
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