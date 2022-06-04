Hakkari Belediyesiyle Yeşilay arasında işbirliği protokolü

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın imzaladığı protokolle belediye başkanlığı ve Yeşilay Hakkari Şube Başkanlığı arasında bağımlılıklarla mücadele çalışmalarının koordinasyon içerisinde yürütülmesi hususunda işbirliği başlatıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hakkari Şube Başkanı Şemsettin Uçar, bağımlılıklarla mücadelenin bütün insanlığın ortak vazifesi olduğunu söyledi. Uçar, “Türkiye Yeşilay Cemiyeti ve Hakkari Belediye Başkanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolünün bağımsız bir geleceğe vesile olmasını diliyorum. Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın sürekli desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.