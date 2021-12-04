Hakkari Belediyesinden ücretsiz tiyatro bileti dağıtımı

Hakkari Belediyesi kurduğu stantta vatandaşlara Van Devlet Tiyatrosunun “Üç Yaşam Bir Öykü” adlı tiyatro oyunun biletlerini ücretsiz dağıttı.

Belediye önünde kurulan stantta ücretsiz bilet alan vatandaşlar, bu jestten dolayı belediye yetkililerini teşekkür ettiler. Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenecek "Üç Yaşam Bir Öykü" adlı tiyatro oyunu 4 Aralık günü saat 19’da izleyiciyle buluşacak. Umut Özgün Tezbaşaran’ın yazdığı ve Emin Gürsoy’un yönettiği "Üç Yaşam Bir Öykü" adlı tiyatro oyunu için vatandaşlar biletlere yoğun ilgi gösterdi.