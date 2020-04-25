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Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi

HAKKARİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RAMAZAN AYI VESİLESİ İLE FIRIN VE UNLU MAMUL İMALATHANELERİNE YÖNELİK GRAMAJ DENETİMİ YAPTI.

Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi

HAKKARİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ RAMAZAN AYI VESİLESİ İLE FIRIN VE UNLU MAMUL İMALATHANELERİNE YÖNELİK GRAMAJ DENETİMİ YAPTI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 14:19
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Hakkari belediyesinden Ramazan Denetimi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan ayı vesilesi ile fırın ve unlu mamul imalathanelerine yönelik gramaj denetimi yaptı.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri Ramazan ayı vesilesi ile gramaj denetimlerini sürdürüyor. Fırınlar ve unlu mamul imalathanelerinde devam eden denetimler ile halk sağlığı ve tüketici haklarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Zabıta Müdürü Demir, ”Zabıta müdürlüğü ekipleri olarak halk sağlığı konusunda taviz vermemiz düşünülemez. Denetimlerle amacımız var olabilecek üretim hatalarını asgari düzeye indirmek, sorunları esnafımızla birlikte çözmektir” diye konuştu.

"Daha Kaliteli Hizmet İçin"

Gramaj kurallarına uyulmayan fırın, imalathane ve diğer işletmeler için cezai işlem uygulandığını da ifade eden Demir, ”Ramazan ayında rutin olarak sürdürdüğümüz denetimlerimizi sıklaştırdık. Bilinçli tüketiciler olarak bu konuda vatandaşlarımızın da desteklerini bekliyoruz. Hemşerilerimiz ekmek, pide ve diğer unlu mamulleri imalathanelerine yönelik şikayetlerini vatandaşlarımız bize ulaştırabilirler” dedi.

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