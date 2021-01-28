Hakkari Belediyesinden karla mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, kar yağışının yeniden etkili olduğu kentte çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde etkili olan ve onlarca yerleşim yolunun ulaşıma kapandığı Hakkari’de, karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi, kent merkezi ve şehrin 15 değişik mahallesinde çalışma başlattı. Araçların giremediği noktalar ise belediye işçileri tarafından küreklerle temizlendi.