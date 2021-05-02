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Hakkari Belediyesinden ilaçlama çalışması

Hakkari Belediyesi, vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HAKKARİ 02.05.2021, 10:02
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Hakkari Belediyesinden ilaçlama çalışması

Hakkari Belediyesi, vatandaşların sıkıntısız bir yaz geçirebilmesi için haşereyle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri; fosseptikler, bataklıklar, akışı yavaş olan arklar, bodrumlar, asansör boşlukları, sığınaklar ve rögarları periyodik olarak ilaçlıyor. Bahar aylarının bol yağışlı geçmesi nedeniyle sinek popülasyonunda meydana gelebilecek artışa karşı önlemler alan ekipler, sineklerin üreme noktalarını aralıksız olarak ilaçlıyor.
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