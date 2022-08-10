Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:"CHP Genel Başkanı’nın “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK’da bile yok’ söylemi her açıdan arızalı"
Hakkari Belediyesinden ilaçlama çalışması
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek gibi zararlıların ürememesi için tüm bataklıklarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.
HAKKARİ 10.08.2022, 14:03
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, haşere ve sinek gibi zararlıların ürememesi için tüm bataklıklarda ilaçlama çalışmasını sürdürüyor.
Veteriner yetkilileri, vatandaşların daha rahat bir yaz geçirmeleri için iş başında olduklarını belirttiler. Yetkililer, "Ekiplerimiz şehir merkezindeki tüm noktaları, hastane, atık deposu ve mezbaha gibi yerlerde haşere ve sinek gibi zararlıların ürememesi için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor” dediler.