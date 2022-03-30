Hakkari Belediyesinden bahar temizliği

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda bahar temizliğine başladı.

Zabıta Müdürü Bülent Keskin’in başında bulunduğu ekipler, şehrin temiz olması için çalışmalarını sürdürüyor. Kentin en işlek caddeleri, kaldırımlar ve iş yerlerinin kepenkleri itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı. Hakkarili esnaf da ellerine aldıkları fırçalarla belediye ekiplerine destek verdiler.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, kış aylarında buz ve kar çalışmaları esnasında yollarda biriken atıkların temizlenmesi için çalışma başlattıklarını belirttiler. Yetkililer, "Sadece cadde ve sokakların yıkanması ile çalışmamızı sınırlandırmadık. Yaz aylarında derelerin verdiği rahatsızlıklar nedeniyle buralarda da temizliğe başladık. Çok yönlü bir çalışmamız var. Ekiplerimizin bir kısmı dere ve kanal temizliğinde bir kısmı da rutin işlerini yapmakta. Yol yıkama ekibi de şehrimizin cadde ve sokaklarında çalışmalarını sürdürmektir. Yıkama çalışmaları yaz sezonu sonuna kadar devam edecek. Amacımız insanlarımızın yaşadıkları ortamda tozdan ve farklı unsurlardan olumsuz etkilenmemeleri için gayret göstermektir. Ayrıca yıkama yapılan bölgelerde araç parkı yapan vatandaşlarımızın daha sağlıklı çalışma yapabilmemiz için yardımcı olmalarını rica ediyoruz" dediler.