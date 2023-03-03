Hakkari Belediyesinden bahar temizliği

Hakkari Belediyesi, kar yağışlarıyla birlikte yoğun geçen kış mevsiminin ardından cadde, sokak ve okul çevrelerinde bahar temizliği başlattı.

Hakkari Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışlarının bitmesi ile birlikte mahallerdeki cadde ve sokaklarda ortaya çıkan çöp ve kömür küllerini temizlenmeye başladı. Dağgöl Mahallesi Şehit Selahattin İlköğretim Okulu karşısında bulunan çöp konteynerlerine bırakılması gereken çöplerin okulun istinat duvarı arkasına rastgele atılması tepkilere neden oldu. Belediye ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren okulun arkasındaki çöpleri büyük bir titizlikle temizledi.

İstinat duvarı arkasında yaklaşık bir ton çöp çıkartıldığını belirten Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Kış mevsiminin bitmesiyle birlikte ana caddelerimizde oluşan çamur, tozlanma ve kirlenmelerden dolayı yıkama çalışmalarına başladık. Aynı zamanda şehir merkezi ve mahallelerde de mıntıka temizliği çalışmaları devam ediyor. Lütfen çöplerinizi belirlenen saatlerde çöp noktalarına atınız. Halk sağlığını tehlikeye atabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla bu çalışmalarımız tüm mahallelerimizde devam edecek” dedi.