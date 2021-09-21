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Hakkari Belediyesinden ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinliği

Hakkari Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

HAKKARİ 21.09.2021, 11:07
Hakkari Belediyesinden ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ etkinliği

Hakkari Belediyesi her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Etkinlik kapsamında Hastane Kavşağı’ndan Medeni Sancar Kavşağı’na kadar ki alan yaya ve bisiklet yolu olarak trafiğe kapatıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile sporcular katıldı.

Bisikletle Medeni Sancar Caddesi’nden Hastane Kavşağı’na doğru bisiklet turu yapan Vali Yardımcısı Kasımoğlu’na Zibek ve Yıldırım da eşlik etti. Etkinliğin ardından vali yardımcısı ve beraberindekiler sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliği düzenleyen Hakkari Belediyesi yetkilileri, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir tedbirler almaya ve desteklemeye teşvik eden, çevre ve doğanın korunmasını hedefleyen Avrupa Hareketlilik Haftası’nın her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlandığı gibi Hakkari’de de etkinlikler düzenlediğini belirttiler.

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